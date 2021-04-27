Корабль береговой охраны США зашёл в Чёрное море

В Чёрное море зашёл американский сторожевой корабль береговой охраны «Гамильтон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Шестого флота США.
По информации американской стороны, это
Корабль береговой охраны «Гамильтон» класса Legend перешел в Черное море 27 апреля 2021 года в поддержку союзников по НАТО и партнеров, — говорится в заявлении.
В Национальном центре управления обороной (НЦУО) журналистам рассказали, что за кораблём следят силы Черноморского флота.
Это не первый случай, когда корабли стран НАТО курсируют в черноморской акватории. В январе 2021 года туда заходили американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук». Представители альянса объяснили эти действия «наращиванием военной мощи» России. В марте в черноморские воды посещали также американские эсминец «Томас Хаднер» и крейсер «Монтерей».
В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.