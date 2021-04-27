Корабль береговой охраны США зашёл в Чёрное море

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В Чёрное море зашёл американский сторожевой корабль береговой охраны «Гамильтон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Шестого флота США.

По информации американской стороны, это сделано с целью поддержки союзников по НАТО и региональных партнёров.

Корабль береговой охраны «Гамильтон» класса Legend перешел в Черное море 27 апреля 2021 года в поддержку союзников по НАТО и партнеров, — говорится в заявлении.

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) журналистам рассказали, что за кораблём следят силы Черноморского флота.

Это не первый случай, когда корабли стран НАТО курсируют в черноморской акватории. В январе 2021 года туда заходили американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук». Представители альянса объяснили эти действия «наращиванием военной мощи» России. В марте в черноморские воды посещали также американские эсминец «Томас Хаднер» и крейсер «Монтерей».

В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.