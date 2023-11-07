«Копии» Путина могут появиться в ЕС: при чем тут Румыния, Украина и СВО Премьер Румынии: «копии» Путина появятся в ЕС в случае победы России в СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Премьер Румынии Марсель Чолаку заявил, что Европу ждут серьезные последствия в случае проигрыша Украины в конфликте с Россией. По его мнению, среди европейских политиков появятся «копии» президента РФ Владимира Путина. Что об этом известно?

Чего опасается премьер Румынии

Чолаку сообщил, что правительство Румынии продолжит оказывать многоплановую поддержку Украине, несмотря на то что некоторые европейские союзники демонстрируют «усталость» от конфликта, которая стала активно проявляться на фоне войны в Израиле. Премьер считает, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке закончится быстрее, чем российская спецоперация.

«Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», — сказал он.

Марчел Чолаку считает, что в случае поражения Украины в Евросоюзе могут появиться похожие на Владимира Путина политики. Также он обратил внимание на всплеск поддержки правых сил по всей Европе, которые выступают против поддержки Киева и призывают возобновить отношения с Россией.

«Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» — заявил политик.

Что еще премьер Румынии говорил о победе России

Марсель Чолаку в сентябре текущего года заявил, что Евросоюзу нужно продумать меры на случай победы России в конфликте на Украине. По его мнению, санкции должны включать в себя эмбарго на поставки российского газа и продукции.

«Есть очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно небольшим комфортом, и тем, что происходит в Украине. Необходимо также иметь в виду, что на самом деле произойдет, если Российская Федерация победит. <...> Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ в течение определенного периода времени будут выше», — сказал премьер в интервью Der Standard.

Несмотря на многочисленные антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз после начала спецоперации на Украине, РФ остается одним из крупнейших поставщиков СПГ.

Кто говорил об усталости от конфликта на Украине

Премьер-министром Италии Джорджия Мелони в начале ноября, не зная, что разговаривает с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сказала, что от конфликта «чувствуется сильная усталость со всех сторон». Кроме того, она отметила, что контрнаступление ВСУ идет не так, как хотели бы на Западе.

В ответ глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Запад не должен уставать от конфликта на Украине.

«Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с „усталостью“ перестанут поддерживать Украину», — уточнил Ермак.

При этом президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября в эфире американского телеканал NBC News подтвердил, что уровень усталости от конфликта в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков.

«Конечно, многие люди в мире устали — это понятно», — сказал Зеленский.

По его словам, обострение палестино-израильского конфликта отвлекает внимание общественности от ситуации на Украине, поскольку странам теперь требуется предоставлять поддержку не только Киеву. При этом Зеленский убежден, что «нет никакой альтернативы» продолжению помощи украинской стороне.

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