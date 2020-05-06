Контрразведка Чехии рассказала об «опасном» российском дипломате

https://static.news.ru/photo/e6079890-8fa4-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Михал Коуделка Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В Чехию прибыл российский дипломат, который может представлять угрозу для местных политиков. Об этом заявил глава контрразведки Чехии Михал Коуделка. При этом он не смог подтвердить данные СМИ о том, что некий сотрудник российских спецслужб приехал в Прагу, чтобы отравить чешских политиков, причастных к сносу памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

Ранее о прибытии специального человека из России, который якобы смог провезти в страну яд рицин, сообщило издание Respest. В России уже отреагировали на эту информацию. В частности, глава МИД Сергей Лавров назвал такие утверждения немыслимыми, отметив, что никто «в здравом уме» не поверит в подобные измышления, передаёт ТАСС.

Ранее чешский президент Милош Земан назвал глупостью решение властей муниципалитета Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу — руководителю операции по освобождению Чехословакии от нацистских войск в 1945 году. По мнению Земана, муниципальные политики, «не имея иных возможностей», решили привлечь внимание с помощью сноса советского монумента, который резко осудила Россия, писал NEWS.ru.