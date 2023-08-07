Контрнаступлению ВСУ предрекли скорый конец: новости СВО на утро 7 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины завершится в ближайшие недели, заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. Он подчеркнул, что российские военные учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся.

В Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили причастность украинских военных к атаке на мосты в Геническе и Чонгаре. В ведомстве подчеркнули, что атакованные объекты являются ключевыми путями для российской армии в новых регионах.

Саудовская Аравия вместе с рядом стран выдвинула на встрече по украинскому урегулированию в Джидде собственный мирный план. Представители ближневосточной страны предложили прекратить огонь, признать целостность Украины и начать процесс обмена пленными под наблюдением ООН.

Советник исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что переговоры по Украине в саудовской Джидде — это большой прорыв и серьезный шаг. Он также рассказал об огромных потерях украинских военных в ходе контрнаступления, которое длится уже два месяца.

Четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 53 раза, выпустив 202 боеприпаса. Кроме обычных артиллерийских снарядов и ракет РСЗО использовались также кассетные боеприпасы. Украинская сторона била по шести населенным пунктам республики: Донецку, Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Ясиноватой и Макеевке.

Последствия разрушения здания Донецкого университета экономики и торговли в результате атаки ВСУ оказались тотальными, сообщила одна из сотрудниц учебного заведения. По ее словам, случись это днем, жертвы были бы огромные.

Экипаж российского танка «Алеша», разгромивший целую колонну бронетехники ВСУ, рассказал о принятии решения вступить в неравный бой. Военнослужащие поделились подробностями сражения под Новодаровкой на Запорожском направлении.

Фото: МО РФ

В рамках спецоперации на Украине российским военным удалось взорвать немецкий танк Leopard 2A4, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Источник отмечает, что немецкий Leopard 2A4 был уничтожен копеечным FPV-дроном у Орехова. БПЛА-камикадзе прилетел по цели под Малой Токмачкой, на северо-востоке от Работино.

ВСУ пришлось модернизировать боевые самолеты советского производства таким образом, чтобы их можно было использовать для запуска ракет западного образца, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, теперь у военных есть платформы для запуска ракет ZUNI, Storm Shadow, а также AGM HARM.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что Вооруженные силы Украины используют все доступные средства в попытках прорвать российскую оборону на Авдеевском направлении. По его словам, ВСУ применяют самые разные боеприпасы, включая кассетные.

Новые консультации по конфликту на Украине могут пройти до саммита G20, который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, сообщил высокопоставленный источник МИД Франции. Дипломат выразил надежду, что новый раунд переговоров состоится до встречи лидеров «Группы двадцати».

Военкор Александр Коц опубликовал видео, на котором колумбийские наемники критикуют украинскую армию. Один из них на видео рассказал, что представители украинских спецслужб в масках ворвались в казарму к колумбийским военным и избили их.

Артиллерия четвертой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожила позиции украинской армии на Артемовском направлении. Видео ударов тоже показал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Бойцы Сибирского объединения Вооруженных сил России уничтожили группу украинских штурмовиков в зоне специальной военной операции. Удары по ВСУ наносились с помощью самоходной артиллерийской установки 2С19.

Белгородский областной суд вынес приговор уроженцу Украины Виталию Кривошлыку по обвинению в госизмене. Мужчина получил 12,5 года тюремного заключения. По данным следствия, он по заданию иностранной разведки собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области.



Авиация группировки войск «Юг» Вооруженных сил России поразила пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, атака осуществлялась с помощью управляемых боеприпасов.



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