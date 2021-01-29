Контрабандиста с хамелеонами в носках задержали в Вене

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Австрийские таможенники задержали в аэропорту Вены пассажира, который пытался провезти 74 хамелеона в носках и пустых коробках из-под мороженого.

Мужчина прилетел в столицу Австрии из Танзании с пересадкой в Эфиопии, ящерицы находились в его багаже с начала путешествия, сообщает Associated Press. Хамелеонов конфисковали и отправили в зоопарк «Шенбрунн», пассажира задержали. Три рептилии не перенесли полёта и погибли.

Торговля хамелеонами из Танзании легальна, однако для этого нужно получать разрешение от властей страны, так как популяция ящериц строго контролируется. У задержанного в Вене мужчины такого документа не было.

Ранее в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывоза из страны 200 представителей местной фауны задержали биолога из России, передавал NEWS.ru. Таможенники извлекли из его багажа и ручной клади 50 ящериц, около 50 пауков-птицеедов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. По словам биолога, всех животных он собрал лично.