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Контингенты НАТО появятся весной в Румынии, Болгарии и Словакии

12:57, 11 февраля 2022
Контингенты НАТО появятся весной в Румынии, Болгарии и Словакии Фото: nato/flickr.com
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НАТО согласилась на предложение военных о размещении многонациональных контингентов в Восточной Европе. По некоторым данным, они могут появиться в Румынии, Болгарии и Словакии, сообщает DPA. Ближайший срок для реализации данного плана — весна.

Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений, — пишет агентство.

По сведениям DPA, главы оборонных ведомств государств-участниц блока должны подтвердить своё решение на встрече. Она пройдёт на следующей неделе в среду, только после этого появится официальное заявление. План по размещению контингентов может быть реализовать уже этой весной.

В числе стран, которые выделят войска для усиления присутствия Североатлантического альянса, отдельно отмечаются США и Франция. По информации агентства, в кругах НАТО заявляют, что усиление присутствия — это только «реакция на поведение России».

Ранее сообщалось, что НАТО может направить к Чёрному морю десантные войска, которые имеют силы поддержки для высадки, об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов. Будут ли они угрозой Крыму и Черноморскому флоту — пока что понять трудно.

От размещения контингента НАТО на своей территории отказалась Венгрия. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, местные вооружённые силы способны самостоятельно обеспечить безопасность республики.

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