Контейнеровоз под российским флагом запросил помощь у берегов Турции

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Следовавший в Россию контейнеровоз Ascalon запросил помощь из-за проблем с двигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Турции. Как отмечается, до судна, которое шло под российским флагом, уже добрался турецкий буксир.

По данным агентства, его предстоит отбуксировать на ближайшую ремонтную верфь. Сейчас контейнеровоз находится примерно в 60 километрах от входа в Босфор с выключенными двигателями.

Ранее с контейнеровозом столкнулся сухогруз New Legend, следовавший из России в Малайзию. Инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. По данным генерального управления береговой охраны Турции, в результате аварии никто не пострадал, ущерб окружающей среде не нанесен.

В воскресенье, 24 сентября, неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, он отбуксирован из пролива Дарданеллы. По имеющимся данным, на корабле произошла поломка руля.

На прошлой неделе взрыв прогремел на торговом судне в Черном море вблизи дунайского рукава Сулина. Судно шло под флагом Того. После эвакуации экипаж был доставлен в порт Сулина. К эвакуационным мероприятиям были привлечены представители береговой охраны и румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.