Контейнеровоз близ берегов США сняли с мели после пяти недель простоя

Тайваньский контейнеровоз Ever Forward сняли с мели в Часпикском заливе у берегов США. На это понадобилось пять недель, сообщает американский новостной сайт Axios со ссылкой на береговую охрану. Застравшее судно всё это время не мешало проходу других кораблей.

Застрявший на пять недель в Чесапикском заливе контейнеровоз Ever Forward, наконец, сняли, — говорится в сообщении портала.

Контейнеровоз Ever Forward, оператором которого является тайваньская компания Evergreen Merine Corporation, се на мель у восточного побережья США недалеко от Вашингтона в Чесапикском заливе 13 марта.

Длина корабля составляет 334 метра, ширина 48 метров. Он правлялся из Балтимора в Норфолк. Севшее на мель судно не мешало проходу других кораблей в заливе.

В январе 2022 года поломка сухогруза, направлявшегося в Румынию, стала причиной остановки движения судов в Босфорском проливе. Движение было заблокировано в обоих направлениях.

В марте 2021 года Суэцкий канал оказался полностью заблокирован, когда сел на мель контейнеровоз Ever Given. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов. Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза.