https://static.news.ru/photo/6285f81e-57e0-11ea-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава правительства Италии Джузеппе Конте призвал власти других стран не ограничивать передвижение его соотечественников по миру из-за коронавируса.

Благодаря свой превосходной системе здравоохранения и максимально строгой медико-санитарной политике Италия может спокойно направлять своих граждан в поездки, — цитирует премьера РИА Новости.

Он также отметил, что иностранные гости могут не опасаться за своё здоровье в Италии. Они спокойно могут путешествовать практически по всей её территории. Ограничения введены только в отдельных районах.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали семь человек.

Ранее NEWs.ru писал, что власти Маврикия не пустили на остров 40 туристов из итальянских областей Венето и Ломбардия, опасаясь распространения коронавируса. При этом ни у одного из них симптомов заболевания выявлено не было.