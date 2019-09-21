https://static.news.ru/photo/851e3696-dd26-11e9-9a42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Президент Израиля Реувен Ривлин приступил к консультациям с главами прошедших в парламент партий по вопросу формирования правительства. Процедура проходит в резиденции Ривлина и будет длится два дня.

Согласно израильским законам, президент должен выслушать рекомендации политиков относительно шансов лидеров крупнейших прошедших в Кнессет партий сформировать работоспособное правительство. После этого Ривлин объявит, кому из них он поручит это сделать.

17 сентября в Израиле прошли первые в истории страны повторные выборы в Кнессет. Причина новой кампании в том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог договориться о создании коалиции. Парламент пришлось распустить.

По итогу прошедшего волеизъявления должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. Подсчёт голосов показывает, что сторонники премьера Биньямина Нетаньяху (партия «Ликуд») получили почти поровну с главными соперниками из блока «Кахоль-Лаван». Но этих мандатов недостаточно для управления законодательными процессами.

Как ранее писал News.ru, однопартийцы собираются лишить Нетаньяху председательского кресла.