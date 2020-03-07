https://static.news.ru/photo/77e2a8b6-605e-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Тумсо Абдурахманов Фото: ABU-SADDAM SHISHANI/youtube.com

Российские дипломаты в Стокгольме держат на контроле дело россиянина, подозреваемого в нападении на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова.

Российское консульство связалось со службой исполнения наказаний. Был направлен запрос о встрече с подозреваемым, родственникам даны рекомендации об адвокате, — отметили представители российской дипмиссии.

Прокуратура Стокгольма сообщала, что дело против россиянина было возбуждено 26 февраля. По версии следствия, мужчина напал с молотком на блогера в его квартире. Подозреваемый отрицает, что хотел убить Абдурахманова.

Суд города Евле в пятницу, 6 марта, арестовал гражданку России, она подозревается в оказании помощи при подготовке покушения. В российском посольстве пока не могут подтвердить информацию, что этот арест связан с первым задержанием.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на блогера не стало громким событием для российской повестки. Он подчеркнул, что Кремль не связывает произошедшее с критикой Абдурахманова в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

4 февраля во Франции был убит другой чеченский блогер — Имран Алиев, более известный в Сети под именем Мансур Старый. Его тело было обнаружено в гостинице Coq Hardi. Блогер выступал с критикой ситуации в Чечне.