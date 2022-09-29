Консульство РФ в Черногории приостановило работу из-за враждебности властей

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Черногория

Пресс-служба российской дипмиссии в Черногории сообщила о приостановке работы консульского отдела Подгорице на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики. Дипломаты призвали обращаться по вопросам консульского обслуживания в посольства России в соседних странах. Поводом стало объявление правительством Черногории шести дипломатов из российского посольства персонами нон грата, передает РИА Новости.

Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства РФ в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок, — рассказали в российской дипмиссии.

В Москве пообещали ответить соответственно на действия Подгорицы.

Черногория уже не впервые высылает россиян. Так, в марте персоной нон грата был объявлен один российский дипломат, на что Москва дала зеркальный ответ. В апреле ситуация повторилась — были высланы сразу четверо сотрудников дипмиссии. Российская сторона ответила на это 31 мая, объявив персоной нон грата сотрудника посольства Черногории. В августе стало известно о еще одном случае — на этот раз персоной нон грата был объявлен один российский дипломат.