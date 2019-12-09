https://static.news.ru/photo/63ccb372-1a8a-11ea-93a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veri Sanovri/Xinhua/Global Look Press

Почётный консул РФ в Окленде Джон Роджер Макнотан сообщил, что в числе жертв и пострадавших при извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд значатся граждане других стран. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно.

Пока нет информации о том, есть ли российские граждане среди людей, которых затронули эти события, — сообщил в эфире радио Sputnik Макнотан.

Он рассказал, что в момент извержения на острове Уайт-Айленд находились около 50 человек. Большинство туристов были с круизного судна, пришвартованного в порту Торанга в 100 км от острова. 23 человека смогли самостоятельно добраться с острова до побережья.

Гражданство всех, кого так или иначе коснулись эти события, сейчас выясняется, ‒ подчеркнул Макнотан.

Вулканологи не исключают повторного извержения вулкана на Уайт-Айленде.

Как писал NEWS.ru, по меньшей мере пять человек стали жертвами извержения вулкана, произошедшего на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Гражданство погибших не называется. Помимо них есть пропавшие без вести люди. В больницах с ранами различной степени тяжести находятся 18 человек. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института, вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 метров.