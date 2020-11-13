Конституционный комитет Сирии согласовывает дату начала заседаний

https://static.news.ru/photo/8c545e62-2736-11eb-920a-fa163e074e61_660.jpg Гейр Педерсен Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI/ТАСС

Заседания Конституционного комитета Сирии (ККС) могут начаться 30 ноября в Женеве. Об этом рассказали дипломатические источники.

Предстоящая встреча, по их свидетельству, будет посвящена «обсуждению национальных принципов формирования Основного закона Сирии». Она может продлиться пять дней, при условии одобрения этой даты властями Швейцарии, сообщает Al Watan.

Заседания ККС должны были начаться 23 ноября, но были отложены на неделю. Причиной стали меры, принятые Швейцарией в связи с пандемией коронавируса. 30 ноября встреча состоится, если её участники прибудут за два дня до даты её проведения для прохождения медицинского осмотра на наличие COVID-19.

Предыдущая встреча ККС прошла в конце августа. Тогда заседания прерывались из-за выявления коронавируса у ряда делегатов, однако затем были возобновлены. Следующие встречи в рамках процесса обсуждения будущей сирийской конституции пройдут уже в начале 2021 года.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Перед этим органом стоит задача по выработке рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что Россия продолжает прилагать усилия по урегулированию и нормализации обстановки в Сирии.