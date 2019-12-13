https://static.news.ru/photo/04201c34-1d6e-11ea-a29e-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Rob Pinney/Global Look Press

Правящая в Британии партия консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона получила большинство в Палате общин — нижней палате парламента.

Партия уже гарантировала себе 327 депутатских мандатов, всего в Палате общин 650 мест. Это позволит консерваторам формировать повестку дня без оглядки на другие партии.

Бюллетени с 54 участков ещё не были подсчитаны.

Директор по развитию Российского совета по международным делам Александр Крамаренко, в свою очередь, считает, что это означает решение Лондоном проблем с Brexit.

Можно считать, что всё решено. Яснее не бывает. Год уйдёт на переговоры с Брюсселем по построению новых отношений, и здесь будет опора на Трампа, — передаёт его слова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал молочником — утром 11 декабря вместе с помощниками политик доставлял молоко и сок жителям графства Уэст-Йоркшир.