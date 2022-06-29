«Конкретные предложения уже у президента»: депутат ГД о расширении НАТО Депутат Соболев о расширении НАТО: «Конкретные предложения уже у президента»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В беседе с NEWS.ru бывший командующий 58-й армией, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил о необходимости срочного восстановления обороноспособности страны и посетовал на расширение НАТО на восток. Также депутат рассказал, что главнокомандующему уже предоставлены конкретные предложения в этом направлении.

Нам нужно срочно восстанавливать боеспособность вооруженных сил, до уровня, необходимого, чтобы отразить, подчеркну отдельно, любого агрессора, который только попробует на нас замахнуться, в том числе и НАТО, и делать это нужно срочно, — заявил Соболев.

Отдельно депутат проговорил конкретные области, которые, по его мнению, имеют первостепенную важность.

Нужно срочно восстанавливать систему управления, систему мобилизационной готовности, систему тыло-технического обеспечения, а также систему военного образования. Вообще там еще большей вещей, к сожалению, требующих восстановления после сердюковских реформ (экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков. — NEWS.ru), — отметил Соболев.

Также Соболев в разговоре отметил, что вполне конкретные предложения уже положили на стол президенту. И выразил надежду, что реакция последует незамедлительно.

Делать-то будем, но это надо делать срочно, если мы вообще хотим сохраниться как суверенное государство. Во всяком случае, мы предоставили главнокомандующему совершенно конкретные предложения по укреплению обороноспособности нашей страны, и эти предложения надо выполнять немедленно, — заключил Соболев.

Ранее президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса Соединенных Штатов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что США и силы НАТО будут расширять свое присутствие на восточном фланге.