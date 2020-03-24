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Пандемия стала причиной паники жителей Индии, которые из-за боязни заразиться коронавирусом подвергают травле иностранцев, в том числе россиян. Об этом рассказала туристка из России Полина Мудрова.

Она не может покинуть Индию из-за ограничительных мер, введённых в стране. Об этом россиянка рассказала на своей странице Facebook. Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи на улицу. И...