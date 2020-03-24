Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам обратились к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина. По их мнению, глава «Конкорд менеджмент и консалтинг» якобы прилагает «усилия по вмешательству в выборы» в Соединённых Штатах.
Подписи под петицией главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису поставили и демократы, и республиканцы,
Работая вместе и координируя нашу санкционную политику против общих противников, мы можем представить единый фронт, который будет защищать наши общие ценности и сдерживать дальнейшие российские попытки подорвать западную демократию, — говорится в письме конгрессменов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Пригожин требует возбудить уголовные дела в отношении бывшего лидера США Барака Обамы и нескольких чиновников из-за незаконного преследования по обвинению во вмешательство в американские выборы. Об этом сказано в обращении владельца компании к генпрокурору США. По мнению бизнесмена, Обама и чиновники вступили в сговор.
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