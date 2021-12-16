Конгрессмен США выступил за вхождение русскоязычной Украины в состав России

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. По его словам, в этом случае санкции США будут выглядеть «смехотворно» на фоне экономической независимости РФ, которая к тому же значительно сократила свои активы в долларах. Об этом политик рассказал в интервью Real America’s Voice, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернёт жизни американцев? Ничего подобного, — заметил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл телефонные переговоры о ситуации вокруг Украины с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Салливан подтвердил серьёзную обеспокоенность США концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнёрами на фоне стремления разрешить стратегические вопросы безопасности средствами дипломатии.

В Белом доме также уточнили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведёт консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе. Донфрид, которая 15 декабря вела переговоры в Москве в российском МИД, станет участницей совещания «по выработке скоординированного подхода» к ситуации вокруг Украины.