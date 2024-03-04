В США предсказали поражение Киева без помощи Вашингтона Конгрессмен Тернер заявил, что Украина проиграет без помощи США

Фото: IMAGO/Yuliia Ovsyannikova/www.imago-images.de/Global Look Press

Майк Тернер

Киев неизбежно потерпит поражение в военном конфликте с Москвой, если Вашингтон не возобновит оказание военной помощи, заявил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире CBS. Он также выразил надежду, что группа республиканцев, которую называют «фракцией хаоса», не получит поддержку демократов и не сможет отстранить спикера Майка Джонсона, если он сделает шаг навстречу Украине.

Тернер напомнил про обещание лидера меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса поддержать Джонсона в случае голосования по его отставке, если он внесет на рассмотрение конгресса законопроект о помощи Киеву.

Нам нужно поддержать их сейчас, или они проиграют. И, я думаю, спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон осознает эту чрезвычайную ситуацию. И, я думаю, мы увидим, что законопроекты вынесут на голосование, — сказал Майк Тернер.

Он напомнил, что месяц назад был в Киеве, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и знает, что ВСУ все еще располагают небольшим количеством боеприпасов, которые стараются экономить.

Будущее поддержки Украины со стороны США было поставлено под вопрос после того, как сенат одобрил пакет дополнительного финансирования, обеспечивающий помощь Киеву и другим союзникам Штатов. Но Майк Джонсон до сих пор отказывается выносить законопроект на голосование в нижней палате.

Поддержка помощи Украине до сих пор сильна среди демократов и некоторых республиканцев в палате представителей. Однако ряд консерваторов все еще категорически против. Оппозиция оказывает давление на Джонсона, которому приходится маневрировать с разделенным большинством в палате.

Майк Тернер предположил, что у Джонсона «теперь есть свобода действий и гибкость», чтобы вынести на голосование законопроект об иностранной помощи. На прошлой неделе в Белом доме состоялась встреча высших лидеров Конгресса США. Они дали понять Майку Джонсону насколько «жизненно важна» помощь для Украины в конфликте с Россией.

Мы, по всей вероятности, проиграем, если Украина в ближайшее время не получит больше боеприпасов. НАТО в лучшем случае будет расколота. Союзники отвернутся от Соединенных Штатов, — заявил на совещании лидер сенатского большинства Чак Шумер.

В середине февраля на фоне отказа принять Украину в НАТО и задержки помощи США депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поддержал идею возвращения Украине ядерного оружия, несмотря на угрозу санкций.