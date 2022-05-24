Конгрессмен придумал новое определение для конфликта на Украине Конгрессмен Мултон придумал новое определение для конфликта на Украине

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Конгрессмен США Сет Мултон назвал конфликт на Украине опосредованной войной стран Запада с Россией. По его словам, это «прокси-война», где коллективный Запад предоставляет украинцам оружие, технологии и другие средства для введения боя. Он добавил, что США возглавляют западные страны в этом конфликте, пишет РИА Новости.

Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведёт боевые действия, а мы предоставляем всё вооружение, ещё больше технологий и другие средства​​​, — рассказал Мултон.

Администрация Белого дома неоднократно опровергала любые обвинения в участии в конфликте на Украина.

Министр торговли США Джина Раймондо ранее заявила, что Россия должна на продолжительное время лишиться преимуществ от участия в мировой экономике. Он добавила, что скорой отмены введённых против России экспортных ограничений не будет. Она также отметила, что Москва должна заплатить репарации из-за специальной операции на Украине. Она указала на то, что подобного мнения придерживается и глава государства Джо Байден. По словам министра, в настоящее время «слишком рано» обсуждать какую-либо возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона.