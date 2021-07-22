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Конгресс США попросил Байдена перенести встречу с Зеленским

14:02, 22 июля 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: vladimir_zelenskiy95/vk.com
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Конгресс США призвал президента Джо Байдена перенести визит в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского, назначенный на 30 августа. Об этом в своём Twitter написал республиканец Тед Круз.

Дело в том, что в этот момент конгрессмены будут находиться в отпуске. Круз отметил, что Зеленский просто не сможет с ними встретиться.

Президент Зеленский не сможет встретиться с депутатами конгресса, которые, вне зависимости от партии, противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку — 2», — написал политик.

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.

Отмечается, что поездка украинского лидера в США станет подтверждением сотрудничества в сфере энергетической безопасности, а также поддержки борьбы с коррупцией и проведения реформ на Украине.

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