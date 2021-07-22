Конгресс США попросил Байдена перенести встречу с Зеленским

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.
Отмечается, что поездка украинского лидера в США станет подтверждением сотрудничества в сфере энергетической безопасности, а также поддержки борьбы с коррупцией и проведения реформ на Украине.