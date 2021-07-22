Конгресс США попросил Байдена перенести встречу с Зеленским

Конгресс США призвал президента Джо Байдена перенести визит в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского, назначенный на 30 августа. Об этом в своём Twitter написал республиканец Тед Круз.

Дело в том, что в этот момент конгрессмены будут находиться в отпуске. Круз отметил, что Зеленский просто не сможет с ними встретиться.

Президент Зеленский не сможет встретиться с депутатами конгресса, которые, вне зависимости от партии, противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку — 2», — написал политик.

The White House pushed the visit from July to the August recess.



President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.



Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu — Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.

Отмечается, что поездка украинского лидера в США станет подтверждением сотрудничества в сфере энергетической безопасности, а также поддержки борьбы с коррупцией и проведения реформ на Украине.