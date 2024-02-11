Конгресс США одобрил сделку с Турцией по F-16 США анонсировали поставку 119 истребителей F-16 в Турцию

Фото: Senior Airman Gary Hilton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже республике 40 новых и 79 модернизированных истребителей F-16, сообщило американское посольство в Анкаре на своей странице в соцсети Х (Twitter). Сделка рассматривалась две недели.

Принятое на этой неделе решение конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками, — приводит посольство заявление главы дипмиссии Джеффри Флейка.

Рассмотрение турецкой заявки началось 26 января и прошло почти без препятствий. Только сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол выступил с возражением, однако его прошение опоздало к сроку одобрения поставок самолетов Анкаре.

Ранее сообщалось, что сумма сделки могла составить около $23 млрд. Соглашение предполагало также приобретение запасных частей и различных систем, включая навигацию и связь.

В декабре турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО в том случае, если США поставят Анкаре истребители F-16. По словам собеседников издания, примерно таким же образом Турция уже добилась отмены «тайного эмбарго» на поставки оружия, введенного против нее «тремя-четырьмя» странами.