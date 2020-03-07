https://static.news.ru/photo/7da3f500-605b-11ea-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: via imago-images.de/Global Look Press

Представители комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей конгресса заявили, что ответственность за катастрофы Boeing 737 MAX лежит на Федеральном авиационном управлении США (ФАУ) и компании Boeing.

В докладе конгрессменов сказано, что при проектировании самолёта были допущены ошибки, что привело к катастрофам воздушных судов авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. ФАУ, в свою очередь, не выявило эти ошибки.

Проектировка и создание компанией Boeing самолёта 737 MAX были омрачены техническими сбоями, недостатком прозрачности по отношению как к регуляторам, так и к клиентам, а также попытками затруднить доступ к информации по поводу устройства самолёта, — говорится в документе.

Конгрессмены подчёркивают, что процесс сертификации самолётов Boeing 737 MAX Федеральным авиационным управлением США был чрезвычайно неудовлетворительным.

ФАУ не выполнило своих обязанностей выявить главные недостатки в сфере безопасности, а также удостовериться в том, что они будут соответствующим образом устранены во время процесса сертификации. Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолёты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены, — считают конгрессмены, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники The Boeing Company резко критиковали разработку модели самолёта 737 MAX. Это стало известно из опубликованной внутренней переписки компании. Один из работников написал, что воздушное судно «было разработано клоунами, которые, в свою очередь, контролируются обезьянами». Мужчину возмутили проблемы с компьютерным управлением лайнера.

В настоящее время в мире запрещено эксплуатировать самолёты этого типа. Причиной стали авиакатастрофы воздушных машин в Эфиопии и Индонезии. В них погибли 346 человек.