Власти республики Конго заявили о первом случае заражения коронавирусом. Это 50-летний мужчина, который 1 марта приехал из Парижа.
Состояние заболевшего оценивается как стабильное, его семья находится в изоляции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о подписании распоряжения о закрытии в стране всех пляжей и горнолыжных курортов. По его словам, ситуация в Греции, где подтверждены 228 случаев заболевания коронавирусом, а три человека уже скончались, выглядит серьёзной «и требует ответственности ото всех».
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