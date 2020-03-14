https://static.news.ru/photo/9d7b252a-665e-11ea-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillermo Santos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти республики Конго заявили о первом случае заражения коронавирусом. Это 50-летний мужчина, который 1 марта приехал из Парижа.

Состояние заболевшего оценивается как стабильное, его семья находится в изоляции, сообщает Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о подписании распоряжения о закрытии в стране всех пляжей и горнолыжных курортов. По его словам, ситуация в Греции, где подтверждены 228 случаев заболевания коронавирусом, а три человека уже скончались, выглядит серьёзной «и требует ответственности ото всех».