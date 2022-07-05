Конфликт на Украине назвали катализатором вступления Швеции в НАТО Конфликт на Украине СМИ Турции назвали катализатором вступления Швеции в НАТО

Фото: Wiktor Nummelin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде передает протоколы о присоединении Швеции к НАТО генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире НАТО

Украинский конфликт не стал причиной для вступления в НАТО Швеции и Финляндии, но ускорил этот шаг, сообщает Live 24 со ссылкой на турецкое издание. Отмечается, что присоединение новых государств к Альянсу отвечает его глобальным стратегическим интересам.

Украинский кризис стал не причиной, а лишь катализатором вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку стратегия Блока полностью отвечает интересам Вашингтона, — пишет издание.

По мнению журналистов Cumhuriyet, оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Чёрного морей, а также зажать Китай в Азиатском регионе является целью США.

Накануне министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции сигналом российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в Блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.