Конфликт Индии и Пакистана: последние новости 25 апреля, что там произошло

Фото: IMAGO/ТАСС

На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения после теракта в Джамму и Кашмире, которые могут перерасти в ядерное противостояние. Какие известны последние новости об этом сегодня, 25 апреля?

Что известно о перестрелке на границе Индии и Пакистана

Военные Индии и Пакистана обменялись выстрелами на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. По данным телеканала NDTV, огонь из стрелкового оружия на некоторых участках был открыт по инициативе пакистанской стороны.

«В некоторых местах на линии контроля по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия. На обстрелы был дан эффективный ответ», — говорится в сообщении канала.

Незадолго до этого Министерство обороны Пакистана выпустило заявление о готовности к вороженному противостоянию с Индией. Представители военного ведомства также выразили благодарность индийскому премьер-министру Нарендре Моди за объединение народа Пакистана, сопроводив публикацию фотографией стартующей боевой ракеты.

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«Вы хотите войны? Начинайте ее. Пакистан готов. Спасибо, Моди, ты объединил нашу нацию», — написали представители МО в социальной сети X.

Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что конфликт может перерасти в ядерное противостояние.

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press Хаваджа Асиф

«Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние. Обе страны — ядерные державы», — отметил он.

Из-за чего обострились отношения Индии и Пакистана

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, где 22 апреля вооруженные люди устроили стрельбу в туристическом городе Пахалгам. В результате нападения погибли 26 человек, еще десятки получили ранения.

После теракта индийская сторона заявила, что нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту в Джамму и Кашмире. Нью-Дели приостановил выдачу виз пакистанцам, объявил персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства в Индии и закрыл ключевой контрольно-пропускной пункт «Атари» на границе с Пакистаном. Кроме того, Индия приостановила действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов — Договора о водах Инда 1960 года.

Пакистан в свою очередь объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации, закрыл контрольно-пропускной пункт «Вагах» на границе с Индией, а также воздушное пространство для индийских авиакомпаний.

Комитет национальной безопасности Пакистана отверг заявление Индии о приостановке действия Договора по водам Инда и заявил, что будет рассматривать подобные действия как акт войны.

«Вода является жизненно важным национальным интересом Пакистана, жизненно важным для его 240-миллионного населения, и доступ к ней будет отстаиваться любой ценой. Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, и узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны», — говорится в решении комитета.

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press Река Инд

Исламабад утверждает, что у Индии нет доказательств причастности Пакистана к теракту.

«Они никогда не приводили никаких доказательств, чтобы просто обвинить Пакистан в чем-то и создать ситуацию в своих интересах. <…> Мы здесь ни при чем. Мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Хаваджа Асиф телеканалу Sky News.

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