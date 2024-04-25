«Конец режима Зеленского»: экс-депутат Рады оценил исход конфликта с РФ Экс-депутат Рады Килинкаров: у политиков Киева нет будущего после конфликта с РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский (слева)

По окончании СВО на Украине будут несчастны все, кроме президента Владимира Зеленского и его окружения, заявил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он допустил, что и киевским политикам придется несладко, потому что без конфликта у них нет будущего.

Завершение конфликта — это конец режима Зеленского. Что касается простых украинцев, то они, конечно, давно хотели бы его окончания, но, к сожалению, у них нет никаких инструментов влияния на украинскую власть, — объяснил Килинкаров.

По его словам, на Украине сейчас есть два центра принятия решений: американский и британский, а конфликт в любом случае закончится переговорами, но вопрос их формата остается открытым. Он подчеркнул, что все зависит от предстоящих выборов в Европарламент в июне, президентских выборов США в ноябре, а также голосования за депутатов Палаты общин Великобритании, которое пройдет в январе 2025-го.

Чем закончится этот конфликт, в рамках какой территории останется Украина, где будет линия соприкосновения в 2025 году — никто не знает. С уходящей политической элитой Запада бессмысленно подписывать договоренности. Я считаю, их никто не будет выполнять, — сказал политолог.

Ранее Зеленский допустил, что итоги украинского конфликта устроят не всех. При этом он верит в победу Киева в противостоянии с Россией.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что положение дел для президента Украины существенно ухудшается, поэтому тот допускает пессимистичные варианты для своей страны.