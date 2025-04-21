«Конец истории»: ученый раскрыл, что будет с миром без СНВ-3 Академик Арбатов заявил, что нужно восстановить СНВ-3 во избежание конца истории

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Восстановление договора СНВ-3 необходимо, чтобы спасти мир от «конца истории», заявил академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Алексей Арбатов. В статье для журнала «Современная Европа» он пишет, что соглашение привлекло бы к процессу другие ядерные государства, укрепило бы режимы нераспространения ядерного оружия, передает РИА Новости.

Только на такой основе возможно обеспечить стабилизацию многостороннего ядерного сдерживания и продвижение к безопасному полицентричному миропорядку, — отметил ученый.

Арбатов напомнил, что переход через «ядерный порог» не повлечет за собой постепенную, обратимую эскалацию. Наоборот — откроется путь к сериям спонтанных массированных ядерных атак, что станет «концом истории» человечества, подчеркнул он.

Ранее английский журналист и писатель Питер Хитченс отметил, что у России есть все шансы победить в ядерном конфликте, никого не убивая, и при этом отбросить в развитии Лондон к началу XIX века. Ядерная война сейчас гораздо вероятнее из-за непродуманных действий премьер-министра Великобритании Кира Стармера, добавил он. Москва никогда не потерпит размещения войска НАТО на Украине, также как США не допустит появления китайской армии в Мексике, уточнил аналитик.

На сегодняшний день Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом среди всех стран мира, об этом говорится в ежегодном докладе американского разведывательного сообщества, посвященном глобальным угрозам. Согласно отчету, если Москва применит данное вооружение, последствия для Соединенных Штатов и других стран будут катастрофическими.