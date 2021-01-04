Конец эпохи Помпео: от США ждут возврата консульств в Россию

Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке могут восстановить свою работу при Джо Байдене. На это указывает интервью конгрессмена Грегори Микса, который недавно был избран на пост главы комитета по международным отношениям палаты представителей. Он осудил решение уходящей администрации президента США оптимизировать дипломатическое присутствие в России и сообщил, что конгресс продолжит расследование всех профессиональных злоупотреблений, в которых обвиняют Майка Помпео.

Рассуждения Микса о просчётах уходящего руководства Госдепа появились в Foreign Policy. Конгрессмен-республиканец призвал дипломатическое ведомство США пересмотреть решение по заморозке генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке, которое было принято на фоне взаимных визовых ограничений, и оставить представительства открытыми даже в условиях непростых отношений с Россией.

Я верю в дипломатию, — подчеркнул конгрессмен. — Дипломатия означает, что вам всё ещё нужно вести разговор и что вам необходимо знать, что происходит на местах. Если вы отведёте свои глаза и уши, я думаю, это только усложнит задачу.

Микс выразил уверенность в том, что дипломатическая активность особенно необходима на фоне растущих угроз со стороны Китая.

Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

В разговоре с Foreign Policy новый глава комитета по международным отношениям отметил, что на своей должности сделает кибербезопасность одним из главных приоритетов, особенно после недавней масштабной хакерской атаки против правительственных учреждений США и частных компаний, которую приписали российским спецслужбам.

Меня не удивляет, что действующий президент всегда прикрывал Россию, — также отметил Микс. — Кажется, что бы Россия ни делала, независимо от того, есть ли доказательства, он всё равно бы защищал её.

Конгрессмен, помимо этого, пообещал продолжить расследование против Помпео даже после того, как тот покинет свой пост в конце этого месяца. Долгое время комитет по международным отношениям палаты представителей изучал предполагаемые злоупотребления госсекретаря ресурсами ведомства и ведение политической работы во время избирательного цикла. В фокусе внимания критиков Помпео — дорогие обеды в Госдепартаменте с ведущими республиканскими донорами и с иностранными высокопоставленными лицами, а также другие мероприятия для спонсоров на бюджетные деньги.

Майк Помпео U.S. Department of State/flickr.om

Думаю, что для всего комитета важно следить за тем, что происходит, чтобы провести работу над ошибками и чтобы этого больше никогда не повторилось, — говорит Микс. — Мы должны продолжить все расследования.

Предполагаемые нарушения Помпео были зафиксированы достаточно серьёзным органом — офисом генерального инспектора Госдепа. В конце минувшего года структура выпустила свой доклад, в центре внимания которого находился вопрос с нецелевым использованием бюджетных средств госсекретарём и его супругой. Так, подозрения генерального инспектора вызвал характер того, как Сьюзан Помпео сопровождала своего мужа в ряде официальных поездок. Благодаря жалобе неназванного осведомителя расследователи обнаружили, что в период с апреля 2018 года по апрель 2020 года Сьюзан сопровождала своего мужа как минимум восемь раз в представительском или официальном статусе. Это означало, что от неё не требовалось возмещать расходы на поездку и что она имела право на получение помощи со стороны персонала. У офиса генерального инспектора есть сомнения, имела ли она на это право в нескольких эпизодах.

Сам Помпео считает критику в свой адрес политической игрой. Однако сложно не заметить, что сам госсекретарь в последние месяцы своей работы на этом посту, похоже, пытался создать условия для успешного развития своей политической карьеры. Это делает его лёгкой мишенью.