Кончита Вурст предстала перед зрителями Евровидения с бородой и в платье Певица Кончита Вурст вернулась на Евровидение и спела песню Waterloo

Фото: IMAGO/Stephan Wallocha/Global Look Press

Кончита Вурст

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст в платье и с бородой вышла на сцену песенного конкурса, который прошел в шведском Мальме 11 мая. Исполнительница спела песню Waterloo группы ABBA, с которой коллектив победил в 1974 году.

Кончита Вурст вышла на сцену вместе с победительницей Евровидения-1999 Шарлоттой Переелли и Каролой (1991). Певицы исполнили легендарную песню группы ABBA.

Шведский коллектив стал не единственным представителем страны, которая победила на Евровидении. Спустя 10 лет после триумфа ABBA первое место в конкурсе заняла группа Herreys с песней Diggi-loo Diggi-ley. В 1991 году победила Карола с композицией Fångad av en stormvind. Также Швеция становилась первой в 2012-м, 2015-м и 2023-м.

В 2014 году Кончита Вурст призналась, что ее образ является сценическим. У этого персонажа есть своя отдельная биография, не имеющая ничего общего с реальной жизнью артиста, которого зовут Томас Нойвирт. В 2018 году он сообщил, что имеет положительный ВИЧ-статус, и пропал из поля зрения журналистов.

В субботу, 11 мая, международный песенный конкурс «Евровидение» завершился в шведском городе Мальме. Победителем стал представитель Швейцарии. Первое место досталось Nemo, который исполнил песню The code. Артист соединил в композиции рэп, оперную арию и электронную музыку. Певец принес Швейцарии 591 балл, выйдя на сцену в шубе и юбке.