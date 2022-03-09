В МО России заявили, что самолёты НАТО из Польши ведут разведку для Украины
Представитель Минобороны Конашенков: самолёты НАТО из Польши ведут разведку для Украины
Александр Чеков
Александр Чеков
19:58, 09 марта 2022
Фото: Wikimedia
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Разведывательные самолёты НАТО круглосуточно ведут дежурство в воздушном пространстве Польши и предоставляют информацию руководству украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.
Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счёт получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолётов Е-3А системы АВАКС—НАТО, — заявил Конашенков.
По его словам, разведывательные самолёты Североатлантического альянса ведут деятельность в круглосуточном режиме.
Самолёт дальнего радиолокационного обнaружения и управления тактической авиацией E-3A системы «Авaкс-НАТО» был разработан американской компанией Boeing. Он сделан на бaзе грузопассажирского лайнера Boeing 707-320В.
Такие самолёты состоят на вооружении НАТО на авиабазе Гайленхирхен в Германии ФРГ. Они предназначены для обнаружения и наблюдения за воздушными и надводными целями на больших дальностях. Также они могут вести управление авиационными средствами.
Ранее США дали «добро» странам НАТО на предоставление Украине боевых самолётов, если страны Альянса согласны это сделать. С этой просьбой к конгрессу выступил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора через Zoom.
В ходе видеозвонка с членами Конгресса США Зеленский призвал предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты».