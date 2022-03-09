В МО России заявили, что самолёты НАТО из Польши ведут разведку для Украины

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Разведывательные самолёты НАТО круглосуточно ведут дежурство в воздушном пространстве Польши и предоставляют информацию руководству украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.

Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счёт получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолётов Е-3А системы АВАКС—НАТО, — заявил Конашенков.

По его словам, разведывательные самолёты Североатлантического альянса ведут деятельность в круглосуточном режиме.

Самолёт дальнего радиолокационного обнaружения и управления тактической авиацией E-3A системы «Авaкс-НАТО» был разработан американской компанией Boeing. Он сделан на бaзе грузопассажирского лайнера Boeing 707-320В.

Такие самолёты состоят на вооружении НАТО на авиабазе Гайленхирхен в Германии ФРГ. Они предназначены для обнаружения и наблюдения за воздушными и надводными целями на больших дальностях. Также они могут вести управление авиационными средствами.

Ранее США дали «добро» странам НАТО на предоставление Украине боевых самолётов, если страны Альянса согласны это сделать. С этой просьбой к конгрессу выступил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора через Zoom.

В ходе видеозвонка с членами Конгресса США Зеленский призвал предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты».