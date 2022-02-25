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Конашенков: подразделения ВС России заблокировали Чернигов

17:03, 25 февраля 2022
Конашенков: подразделения ВС России заблокировали Чернигов Игорь Конашенков Фото: mil.ru
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Отряды ВС РФ заблокировали украинский город Чернигов, об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Генерал ранее отмечал, что подразделения ВДВ и десанта РФ блокировали с запада Киев.

На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов,сказал он.

Жительница Киева Оксана в разговоре с NEWS.ru рассказала, что происходит в украинской столице на фоне спецоперации России. По её словам, на левом берегу города были слышны взрывы.

Полковник МВД в отставке Виктор Андреев сообщил, что Россия нанесла ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а военные действия Москвы спасают жизни жителей ЛНР и ДНР. Он считает, что через три-четыре дня операция будет завершена.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

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