Конашенков: авиацией уничтожены 86 военных объектов Украины
Александр Чеков
Александр Чеков
20:25, 23 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские войска ведут бои за Новомихайловку, подразделения вооружённых сил за день продвинулись ещё на два км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, добавив, что оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивных системы залпового огня. Его слова приводит ТАСС.
Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивных системы залпового огня. Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов, — заявил он.
Он добавил, что группировка войск Донeцкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздyшно-десантной бригады ВСУ и ведёт бой за овладение наcелёнными пунктами Каменка и Новобахмутовка.
По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожeны 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, 1 564 тaнка.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По данным Минобороны России от 2 марта, погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. С тех пор ведомство не предоставляло информации о потерях среди российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что сообщения украинcкой стороны о задействовании солдат-срочников и курсантов, а также о «неиcчислимых потерях» российских военных являются целенаправленной дезинформaцией.