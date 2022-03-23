Конашенков: авиацией уничтожены 86 военных объектов Украины

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Украинский националист Артем Мураховский, один из лидеров нацбата «Азов» был ликвидирован в боях под Авдеевкой. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на украинские СМИ.

Вооружённые силы России ликвидировали одного из лидеров неонацистского батальона «Азов» Артёма Мураховского, — сообщает агентство. С началом войны в Донбассе он вступил в батальон «Азов», а после службы стал одним...