Кому вне Руси жить хорошо: истории уехавших за границу после начала СВО Как изменилась жизнь после отъезда из РФ? Удалось ли освоиться на новом месте? Релокация глазами россиян со всего света — от Грузии до Аргентины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За год после объявления специальной военной операции, а затем и мобилизации Россию покинули, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до полутора-двух миллионов человек. Как они устроились на новом месте? С какими сложностями столкнулись? Удалось ли найти новый дом? Не хотят ли вернуться? NEWS.ru собрал шесть историй от россиян разных профессий, чья жизнь круто изменилась после 24 февраля 2022 года.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru Тбилиси, Грузия

Иван З., 30 лет, журналист. Грузия

— В Тбилиси я с ноября. Когда объявили мобилизацию, я сначала улетел в Армению.

Поселился в самом дальнем углу Еревана, который местные называют «Бангладеш». Там не было метро, а в общественном транспорте перевозили козу, что ввергало в уныние. Зато люди доброжелательные. Сосед привез банку меда из деревни. А однажды раздался звонок в дверь, открываю — в квартиру проходит дед, ставит сумку и говорит: «Купите рыбы копченой из Севана, по сто драм за штуку, вкусная!» И правда вкусная.

Но в Армении были сложности с открытием счетов для россиян. С марта 2022 года иностранцам без ВНЖ фактически один банк делал карты, поэтому их обслуживание сделали безбожно дорогим — около 15 тысяч рублей в год. Я поехал в Грузию оформлять карту, и очень мне там понравилось.

В Грузии лучше инфраструктура. За счет того, что страна туристическая, владельцы квартир лучше знают, что надо человеку в быту. В ереванской квартире у нас не было чайника. И когда я в Тбилиси спросил хозяйку, есть ли у них чайник, а заодно и отопление, она покачала головой: «Господи, откуда вы приехали?» Я честно ответил: «Из Еревана, со своим обогревателем».

Каждый, кто собирается переехать в Грузию, задает мне два главных вопроса: есть ли тут творог и как тут с русофобией? Как говорится, по телевизору слышал, что она есть, а в глаза ни разу не видел. Грузия как была гостеприимной страной, так и осталась. Да, в городе много желто-голубых флагов — поддержка Украины тут повсеместна, а заодно повсюду надписи, скажем так, против политики РФ. Но на отношение к россиянам это не распространяется.

Правда, мне попадались объявления в духе «Русские, идите домой». Когда я отправил такую фотку грузинскому другу, он пошутил: «Э, дорогой! Просто грузины за вас переживают. Эти русские приезжают и гуляют, гуляют по Тбилиси с утра до ночи. Вот им и говорят — мол, идите домой, отдохните, нельзя же так!»

Кроме шуток, я за все время ни разу не столкнулся с негативом. Грузины старшего поколения вообще рады поболтать о Москве, которую хорошо знают, — у них ностальгия по старым временам. Молодежь моего возраста хуже говорит по-русски, но все же на каком-то уровне изъясняться может. Русский тут до сих пор учат в школах как иностранный. Другое дело, что многим проще общаться на английском. Однажды был курьезный случай: в торговом центре я обратился к консультанту, молодой девушке, по-английски, а она отвечает: «А давайте по-русски, если вы не против?»

Правда, часть грузин боится следующего поколения русских, приехавших сюда. У них есть страх, что лет через десять они или их дети могут потребовать для себя каких-то особых прав, и отношения с РФ могут развиваться непредсказуемо. Но я слышал от грузин и такое мнение: «Что будет дальше, мы не знаем. Но сейчас к нам приезжает из России молодежь, которая книжки читает. Так что мы рады».

Грузия хороша тем, что тут смешение национальностей — рядом живут грузины, армяне, азербайджанцы, курды, русские, украинцы. Никак конфликтов я не наблюдал.

Мы с женой снимаем двушку с хорошим ремонтом в спальном районе Исани. Там живописный внутренний двор с садом, где растет гранат, воробьи клюют хурму. Жилье не самое дешевое — 800 долларов в месяц. Но по нынешним временам нормально. Полтора года назад в элитном тбилисском районе Ваке можно было снять квартиру за 500 долларов, сейчас средний ценник там — полторы-две тысячи. Мы живем рядом с метро, десять минут — и ты в самом центре.

В Тбилиси работают «Яндекс.Такси», круглосуточные магазины, доставка еды. В три часа ночи можно бутылку вина заказать, что россиян приводит в полный восторг. Мне особенно нравятся магазинчики типа сельпо, где продавцы стремятся с тобой поболтать, радуются каждому грузинскому слову, которое ты выучил, даже если это «гамарджоба». А однажды я растопил сердце таксиста — а они в Грузии очень суровые и молчаливые, — когда сказал жене: «Смотри, мы проезжаем памятник Багратиону». Он восхищался всю дорогу.

Один раз за четыре месяца у нас отключали воду, два раза — свет. Зимой это не очень приятно, потому что отопление газовое, а газовый котел работает на электричестве. Но минут за сорок все восстановили. Еще в Тбилиси в дефиците какие-то привычные лекарства. Например, мне помогала одна таблетка от горла, а тут ее с трудом можно найти.

Еще есть проблема, общая для Грузии, Армении, Иордании — любых стран «глобального Востока», где водителей не выдрессировали уступать пешеходам. Если у вас нарисована «зебра», но нет светофора, то перейти дорогу — предприятие для смелых.

На самом деле я не вижу для себя каких-то глобальных минусов, кроме одного — я понял, что не готов остаться тут насовсем. У меня нет перспектив закрепиться в Грузии и начать тут жизнь заново. Пока ты работаешь удаленно на Россию, все нормально. Но вряд ли я найду здесь работу, которая позволит содержать семью.

Да, Грузия — уникальная страна, где ты можешь жить 360 дней без визы, но зато есть трудности с получением ВНЖ. Сделать это сложнее, чем в Армении или Сербии, и немалое число отказов. Я понимаю, что в «этнических демократиях» вроде Грузии, Армении, Казахстана ты вряд ли сумеешь стать «своим», встроиться в местное общество. Конечно, и в Германии или Франции ты тоже не станешь этническим немцем или французом. Но там, на мой взгляд, все же проще интегрироваться.

Еще я общался с русскими, которые родились и выросли в Грузии. И все они хотят уехать в Европу или США — но не из-за «русофобии», а из-за невысокого уровня жизни. С другой стороны, я знаю много россиян, которые после СВО осели в Грузии, не хотят никуда уезжать. И уже начали учить грузинский язык.

Один знакомый барбер переехал из Питера, а вместе с ним — половина его клиентской базы. Ребята, тоже питерские, открыли недавно в центре Тбилиси хипстерский ресторан. Меню не грузинское, но с грузинскими нотками. К примеру, вместо супа том-ям — «ткемали-ям». Реально вкусно!

Пока я не нашел вариантов, куда двигаться дальше, не хочу выезжать из Грузии — на всякий случай. Вдруг не смогу вернуться? Периодически всплывают истории, как тех или иных россиян не пускают на границе. Правда, в основном оппозиционеров. Парадокс: в Армению они приехать могут, а в Грузию, с которой у РФ разорваны дипотношения, — нет. Еще я слышал, что некоторым россиянам тут закрыли счета. Но лично я таких людей не знаю.

Фото: Sputnik/РИА Новости Бишкек, Киргизия

Сергей С., 35 лет, инженер. Киргизия

— Первый раз я приехал в Бишкек в начале марта. Я никогда прежде там не был и думал, что это где-то в Узбекистане.

Поначалу я был в полном восторге и даже подумывал связать с Бишкеком свою жизнь. В этом городе меня накрыло чувство полной свободы и безопасности. Тут ты иностранец, до которого никому нет дела.

В Москве при виде полиции я всегда старался перейти на другую сторону, а тут совершенно спокойно ходишь по городу. Люди очень дружелюбные, к тому же свободно говорят по-русски. Киргизы — в основном билингвы. Забавно наблюдать, как они даже в разговоре между собой постоянно переключаются с одного языка на другой.

Еще в Бишкеке очень много вещей, которые в Москве исчезли. Например — троллейбусы. Ты можешь выйти из дома и за сущие копейки прокатиться на транспорте своего детства.

Очень нравится дешевая еда, качественное мясо, нет проблем с сыром. Повсюду лоточки с овощами и фруктами. В общем, той весной Бишкек помог пережить мне стрессовую ситуацию, я вернул себе контроль и предсказуемость.

Но эйфория начала улетучиваться, когда я решил посмотреть, что происходит на местном рынке труда. Удаленка не мой случай: я работаю руками, мне нужна мастерская. В Москве я до сих пор нахожусь в отпуске за свой счет, пока за мной держат место. Последнее заявление написал до конца марта, и не знаю, что будет дальше.

Я сходил на одно собеседование в маленькую компанию, которая занимается ремонтом всякой электроники. Условия, конечно, не сравнимы с московскими: полная занятость, шестидневная рабочая неделя — и зарплата в 20 тысяч сомов (чуть больше 17 тысяч рублей)! Я был удивлен, что квалифицированные специалисты сидят на таких мизерных зарплатах.

Конечно, на такие деньги я бы прожить не смог, хотя коммуналка тут дешевле, чем в Москве, — где-то полторы тысячи рублей.

В общем, я вернулся в Россию. А в сентябре объявили мобилизацию — так я приехал в Бишкек второй раз. Хорошо, что догадался оставить за собой в аренду квартиру. Тут в первые недели был такой наплыв россиян, что люди соглашались отдавать за крышу над головой по сто тысяч в месяц. Сейчас мы снимаем жилье пополам с другом почти в самом центре, рядом с местным ГУМом. Квартира чистая, не убитая, все работает. На каждого выходит примерно 25 тысяч рублей.

Я начал искать подработку. С осени приехало много знакомых россиян, просили помочь с электрикой, с сантехникой — с этим тут большие проблемы. Потом дал объявление, и сейчас ко мне активно обращаются релоканты. Но даже при хорошем раскладе в месяц выходит не больше 20 тысяч рублей. Это неплохое подспорье, но не перекрывает мои расходы на аренду, еду.

Еще у меня накопилось много красивых фоток с видами города, и я напечатал тираж открыток. Тут легко прийти с улицы в магазин или отель и договориться с хозяином — мол, не хотите ли взять на продажу.

За зиму выяснилось, что в Бишкеке большие проблемы с экологией.

В Бишкеке огромная проблема со смогом. Здесь топят углем, и не только. В городе много маленьких текстильных производств. У них остаются остатки от пошива, и они эти обрезки ткани, синтетики тоже кидают в печи. А еще ТЭЦ работают на буром угле. К тому же тут застроили ущелья, через которые город раньше продувался. Здесь бывают дни, когда смог можно пощупать руками.

Ты проходишь по улице метров двести — и будто на пожаре побывал. Одежда вся пропитана пластмассовым едким дымом. Проветривать квартиру было невозможно, спать невозможно — прямо как во время смога в Москве в 2010 году. Пришлось даже на несколько дней уехать в горы.

Еще в Бишкеке не танцуют буги-вуги — мне этого очень не хватает. Зато я записался на барабаны. А еще мы небольшой компанией каждую неделю собираемся поиграть в «Что? Где? Когда?».

Скоро тут все начнет цвести, уже пахнет весной, и я хотел бы провести ее в Киргизии. Но понимаю, что мое пребывание здесь в принципе себя исчерпало. Моя специальность востребована в Европе, в Германии, но я никогда не думал о том, чтобы туда эмигрировать. Все же для этого нужна солидная финансовая подушка. Так что пока я вижу для себя единственный вариант — вернуться в Москву. Но только если пойму, что все спокойно. Потому что безопасность все же в приоритете.

Фото: shutterstock Фетхие, Турция

Дмитрий С., 35 лет, стоматолог. Турция

— Мы с женой и маленькой дочкой живем в курортном городе Фетхие. Так вышло, что в августе 2022-го мы в очередной раз приехали сюда в отпуск, в сентябре вернулись домой, а после объявления мобилизации снова оказались здесь. Как говорится, могли бы и не уезжать.

Нам здесь давно очень нравится — море, солнце, вкусная еда. Но по сравнению с прошлыми годами сильно выросли цены на аренду, и жить стало довольно дорого. Мы снимаем однушку в апарт-отеле в центре города и платим в месяц около 40 тысяч в переводе на рубли. На носу туристический сезон, и нас уже «обрадовали», что с мая наши апартаменты подорожают как минимум в два раза.

Есть две загвоздки. Во-первых, я не могу тут работать по своей профессии. Кстати, качество стоматологии в Турции очень низкое. И я очень надеюсь, что нам самим не придется лечить тут зубы.

Во-вторых, нам не дали ВНЖ. Мы были среди первых, кому отказали. Сейчас всем россиянам отказывают без объяснения причин. Рано утром 27 декабря мы пришли в миграционную службу, и нам сказали: можем дать вам официальный отказ или просто уходите. Мы просто ушли и решили попробовать еще раз. Я на сутки выехал в Грузию — мне все равно нужно было вывезти машину, чтобы ее перегнали в Москву. Потом вернулся в Турцию по специальному документу, который обязывал меня снова обратиться за ВНЖ в течение десяти дней. Вот жду следующего рандеву 20 марта, но почти уверен, что снова откажут.

Вообще тут куча народу живет нелегально — много сирийцев, афганцев, иракцев. Но, в принципе, власти никого особо не трогают. При этом все безопасно. Полно украинцев, но я никогда не наблюдал конфликтов с русскими.

Нашими соседями в отеле была пара из Одессы, мужчина и женщина за пятьдесят. Приехали на машине с украинскими номерами. Мы всегда хорошо общались, политику не обсуждали. При этом каждый вечер, возвращаясь с прогулки, я видел через незашторенные окна, что они смотрят ТВ — «Россию 24»! Это было немного удивительно.

Тут очень много детских площадок. Моей дочке полтора года, она еще маленькая. Но если попадаются детки такого же возраста — обнимается с ними. Тут вообще все очень чадолюбивые. Сидим в кафе — напротив пара старичков. Они дочке рукой машут, зовут поиграть. Прямо искренняя доброта от людей исходит.

Да и в целом турки доброжелательные. Но некоторое разгильдяйство присутствует. Помню, мы договорились посмотреть жилье — хозяин опоздал почти на два часа. И еще Турция такая страна, где тебе скажут одно, а другому человеку скажут совсем по-другому.

Например, как я получал банковскую карту. У нас в Фетхие их перестали выдавать иностранцам — если только под залог в 10 тысяч долларов. Я решил съездить в соседний город, разведать обстановку. Там в банке мне заявили: залог — 10 тысяч, но не долларов, а лир. И карту дадут не Visa, а турецкой системы Troy (ее планировали ввести как аналог российской системы «Мир». — NEWS.ru). Мне такая карта не нужна. Но я познакомился с дядькой, который согласился на Troy, а ему в итоге сделали Visa. В общем, неразбериха. Я решил еще раз попытать удачи в Фетхие.

Прихожу в банк, и мне оператор заявляет: «Депозит за карту — 10 тысяч долларов». Я ему рассмеялся прямо в лицо. «Мужик, — говорю, — у меня таких денег нету». Тогда он лукаво так спрашивает: «А сколько есть?» Сошлись на 10 тысячах лир. В итоге он сделал мне именную карту Visa и... не взял ни копейки! Я понял, что турки действительно любят торговаться, для них это забава такая. Но ведь это даже не рынок, а государственный банк! Те, кто пришел качать права, ушли ни с чем.

Землетрясение нас, к счастью, обошло стороной. Но в Фетхие и так регулярно потрясывает, мы привыкли. На улице толчки почти незаметны, а дома не очень приятные ощущения. Я один раз попадал на это, жена — дважды. Однажды она отдыхала, и ей показалось, что диван покачнулся. А я стоял возле окна, и вдруг створка начала стукаться о стену — бум, бум, бум.

Конечно, если бы у меня в Турции была возможность работать, я бы непременно тут остался. Но сейчас мы, по сути, живем на скопленные деньги. Поэтому я жду, когда мне в консульстве сделают новый загранпаспорт. Потом придется уезжать — сначала в Армению, у меня там дела. А потом буду нацеливаться на Черногорию или Хорватию. Посмотрим.

Фото: Хайфа, Израиль

Владимир Зильберман, 32 года, филолог. Израиль

— С начала мобилизации я успел пожить в Казахстане, в Турции, сейчас мы с женой в Израиле. Рассудили так: если у человека есть право на репатриацию, то глупо им не воспользоваться. Гражданство дает тебе право на работу, на бессрочную аренду жилья. Это гарантия, что тебя никто не выдворит из страны.

Многие релоканты стояли в очереди на получение гражданства по два-три месяца. Мы прождали всего 20 дней. После первого собеседования с консулом нам с женой сразу же выдали паспорта граждан Израиля и удостоверения репатриантов, по которым нам положены льготы. Какие это льготы? На протяжении семи месяцев на двоих выплачивается 35 тысяч шекелей, или 10 тысяч долларов. Этого вполне хватает, чтобы на год снять студию или даже что-то побольше вместе с оплатой коммуналки. Параллельно ты получаешь право бесплатно обучаться полгода в ульпане — школе иврита. Она дает начальный уровень алеф, позволяющий немного разговаривать в быту.

А дальше ты получаешь скидку в 80% на один из множества курсов переквалификации. Можно выучиться на медбрата, на сварщика — да на кого угодно. Я всерьез подумываю о том, чтобы стать фитнес-тренером или бухгалтером. В израильскую армию нас с женой забрать уже вроде не должны — староваты мы для армии в наши 32.

Мы выбрали Хайфу — третий по величине город Израиля. Тут много возможностей для досуга, большие парки, красивые пляжи, море, солнце (хотя летом при 37-градусной жаре и высокой влажности это скорее будет минусом). Сначала мы жили в гостинице, потом сняли студию на год вперед. В месяц платим 2400 шекелей за аренду и за коммуналку — это 48 тысяч в переводе на рубли. В пригородах Тель-Авива или Иерусалима такое же удовольствие нам бы обошлось вдвое дороже.

В Хайфе мы живем в средненьком районе. Иногда попадаются гопники — прямо как в Мытищах, в ночи орут «позор ментам!». С одним таким чуть в магазине не сцепился, когда он начал некрасиво разговаривать с продавщицей. Всюду горы мусора, и часто, я извиняюсь, дерьмо лежит прямо на тротуарах.

Кафе и доставка еды тут вдвое-втрое дороже, чем в Москве. Цены на мобильную связь и продукты в среднем такие же. Но только если не есть мясо и курицу — они дороже в разы. А вот красная рыба, наоборот, немного дешевле. Транспорт — вдвое-втрое дороже. Почти за каждую банковскую транзакцию (вплоть до покупок в магазинах) берут комиссию рублей в 30–40, если не кредиткой расплачиваешься.

Часть израильтян, в том числе давние выходцы с Украины, очень дружелюбны и стараются помогать репатриантам, как тут всегда было принято. Они всегда подскажут, куда пройти, сориентируют, где что купить, и непременно пожелают хорошей адаптации — это очень приятно. Но мы замечаем, что часть местных (не из СНГ) без большого удовольствия с нами разговаривают или помогают.

Как нам объяснили, они очень недовольны, что из-за нас взлетели цены на жилье.

К соотечественникам, которые их бессовестно взвинчивают, у них претензий нет. Владельцы квартир понимают, что нам деваться некуда, и стараются содрать с приехавших побольше. Продавцы товаров и услуг тоже часто хотят на тебе нагреться по мелочам. Это даже нас, евреев, делает немного антисемитами. Впрочем, владельцы квартир вели себя так и в Казахстане, и в Турции.

Люди тут намного более расслаблены, чем в Москве. В массе народ не напрягается, как во многих южных странах. Одна из частых фраз, которую можно услышать на рынке (если ты заказал рыбу, а они уже убрали аппарат для очистки) или в гостинице (если ты просишь о чем-то в конце смены): «Давай завтра?» Произносят ее доброжелательно, но ты понимаешь, что работать человек уже не хочет. Впрочем, их можно понять: рабочая неделя тут длится пять с половиной рабочих дней, да и жарко.

Стать «своим» реально — учите иврит. Но, в принципе, можно обойтись и без этого. Примерно треть жителей Израиля говорит по-русски. Многие выходцы из СНГ живут тут до самой старости, но иврит так и не выучили. Это не удивительно, если даже арабы на рынке дают тебе сдачу и озвучивают сумму на русском.

Если честно, мы пока не приняли решения, захотим ли остаться тут навсегда и, соответственно, тратить время на интеграцию. Израиль пока не стал «своим».

Фото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press Малага, Испания

Николай П., 35 лет, журналист-международник. Испания

— После объявления о частичной мобилизации я вылетел в одну из республик ближнего зарубежья, где стал думать о том, с какой страной хотел бы связать обозримое будущее — вероятно, как минимум несколько ближайших лет. Конечно, привлекали варианты со странами, где можно дешево жить, круглый год наслаждаться солнцем, морем и экзотическими фруктами. Например, Таиланд (Чианг Май или Пхукет) или Индонезия (Бали).

Но мы с супругой решили, что хочется иметь какую-то перспективу получения ВНЖ, ПМЖ и затем, возможно, даже гражданства. Азиатские страны для этого не подходят. Остановились в итоге на Испании, которая выдает визу no lucrativa («без права на работу» — для тех, кто может показать определенную сумму на банковских счетах и доказать наличие пассивного дохода). Этот вариант казался самым сложным, но решили начать с него. Попытка не пытка.

В итоге на троих с женой и дочкой собрали 73 документа (из них около половины — официальные переводы на испанский). Копии паспортов, свидетельства о рождении, браке, несудимости, банковские выписки, 2-НДФЛ, копия договора о сдаче квартиры в России, заполненные анкеты, подтверждения оплаты пошлин, медицинская страховка, мотивационное письмо, где я объяснял, почему хочу жить именно в Испании...

Объяснить было просто: я давно люблю эту страну, был там много раз, прошел пешком по пути паломников Камино де Сантьяго 400 километров, защитил диссертацию по испанским СМИ и не раз писал статьи про эту страну.

Вариант сработал: мы получили ВНЖ на один год. Затем при желании его надо будет продлить (сразу на два года), а потом еще раз (на столько же). И через пять лет можно будет получить ПМЖ, которое дает почти все права, что и у граждан (разве что нельзя голосовать и избираться). Если же мы захотим получить гражданство, то на него можно будет подать заявление через десять лет (пять лет ВНЖ + пять лет ПМЖ).

Мы решили остановиться в Андалусии, в окрестностях Малаги. Во-первых, из-за моей любви к этому региону — квинтэссенции того, что обычно подразумевается под словом «Испания». Во-вторых, из-за не слишком дорогой жизни (в отличие от того же Мадрида или тем более Барселоны). В-третьих, из-за идеального климата (даже в разгар зимы дождливые и мрачные дни тут редкость, а днем нередко температура превышает +20 градусов).

Особых откровений для меня после приезда сюда не было: мы ведь знали, куда едем. Из приятного — вкусная еда, море в пешей доступности, отношение к детям.

Прохожие так и норовят потрепать годовалую дочь за щечки. И даже в полицейском участке, куда мы ходили на сдачу отпечатков пальцев (обязательная процедура для всех иностранцев, приезжающих в Испанию на долгий срок), стражи правопорядка улыбались, спрашивали, можно ли им взять ребенка на ручки, и пытались всячески с ней поиграть.

Из того, к чему надо привыкнуть, — знаменитая неторопливость и необязательность испанцев (особенно здесь, на юге страны), отсутствие (или низкий уровень) ряда сервисов, к которым мы в Москве давно привыкли. Особенно много вопросов возникает к работе курьеров, доставляющих разные посылки и заказы. Но все это — сущие пустяки.

Самое сложное после переезда было найти квартиру для долгосрочной аренды. Большинство арендодателей не хотят связываться с иностранцами. Особенно с теми, кто не имеет испанского рабочего договора (а у нас его и быть не могло просто исходя из сути нашего ВНЖ).

Одна из причин — страх перед так называемыми ocupas, которые заселяются в чужие квартиры. Если продержатся там 48 часов, выгнать их будет практически нереально. Суды, апелляции могут длиться годами. Если владелец придет в свою квартиру и начнет угрожать — под суд поведут его. Если отключит захватчикам воду или свет — под суд отправят его. А если ocupas заселились с детьми — вообще все права на их стороне. Вот все и перестраховываются.

Сотни писем и звонков, три недели поездок на просмотры квартир, два отказа арендодателей от предварительных договоренностей уже на финальной стадии — но в итоге квартира все-таки была найдена. Пришлось согласиться на условия, которые для российского рынка недвижимости просто немыслимы: оплата за текущий месяц + сразу за три месяца вперед + страховой депозит в размере четырех оплат (по идее, его должны вернуть при выселении) + месячная оплата риелтору. Изначальные условия были еще хуже, пришлось торговаться и договариваться.

Следующий квест — открытие счета в банке. Без него ни провести интернет в квартиру, ни оплатить коммунальные услуги. Россиянам счета с 2022 года более-менее открывает только один банк, но и там условия постоянно ужесточаются: требуют все больше документов, рассматривают заявки все дольше...

Правда, есть еще популярные среди молодежи финтехи — банки без отделений, все взаимодействие с ними проходит через сайт и мобильное приложение. Они к россиянам относятся лояльнее, и, наверное, к их услугам мы и обратимся. Как только получим в полиции карточки резидентов — главные документы, удостоверяющие личности иностранцев в Испании.

Ни с какими проявлениями негатива по отношению к русским я ни разу не встречался. И уверен, что не встречусь.

«В некоторых странах Европы в ресторанах висят объявления со словами „Добро пожаловать, русские трусы“, а официанты приступают к обслуживанию беглецов только после их признания о несогласии с действиями Кремля», — категорично утверждали недавно в Совбезе РФ. Если такое где-то вдруг и есть, то уж точно не в Испании.

Фото: Jeremy Graham/imagebroker.com/Global Look Press Буэнос-Айрес, Аргентина

Карина Петрова, 41 год, переводчица. Аргентина

— Я приеxала в Аргентину в конце сентября 2022 года. Поняла, что все же не могу остаться в России. Никогда раньше не была в этой стране, я все равно что отважилась на эксперимент по переезду на другую планету. Но, прогулявшись впервые по улицам Буэнос-Айреса, поняла, что все сделала правильно.

Я много где была, но ни в одной точке мира не чувствовала себя так легко и свободно. В Аргентине не возникает ощущения, что ты иностранка, что есть местное сообщество со своими правилами и традициями, а тебе нужно приложить немало усилий, чтобы встроиться в иx среду. Здесь сразу чувствуешь себя своей, просто частью мира людей, и это очень приятное ощущение.

Разумеется, это чувство возникает благодаря аргентинцам, которыx ничуть не смущает, что ты почти не говоришь по-испански. Они без тени раздражения повторят, сколько песо ты должен выложить за свои покупки, а при необxодимости напишут нужную сумму на бумажке.

Аргентина — страна мигрантов, у каждого проxожего на улице кто-то откуда-то да приеxал. Чаще всего из Италии или Испании, но есть и потомки англичан, немцев и евреев, когда-то бежавшиx от погромов в Российской империи. Так что здесь никого не удивляет, что ты неместный.

Аргентинцы обожают литературу, в каждом районе найдется парочка книжныx магазинов, где в витринаx можно найти поэзию Цветаевой или прозу Чеxова. В театраx здесь ставят Горького.

В Аргентине очень открытое и толерантное общество. Национальная героиня Аргентины — девочка Мафальда, персонаж комиксов, умная, смелая и независимая школьница-бунтарка, вечно ставящая в тупик взрослыx своими вопросами. Еще в Аргентине замечательные музеи современного искусства, где без табу и предрассудков исследуется тема власти (в том числе опыта пережитой диктатуры), телесности и человеческиx отношений.

Еще в Буэнос-Айресе невероятно насыщенная городская среда. Когда я иду за покупками, то проxожу мимо магазина воздушныx шариков, лавки, где продаются карандаши и краски, мастерской по починке велосипедов, прачечной, парикмаxерской для животныx и библиотеки. Кажется, как будто читаешь увлекательную книгу, роман со множеством колоритныx персонажей, которые проживают самые невероятные приключения.

Аргентина поxожа на гигантскую творческую резиденцию, где найдут вдоxновение и писатель, и xудожник, и музыкант. Еще здесь обожают историю, во множестве баров те же витражи, зеркала и мебель из красного дерева, которые установили там сто лет назад. В подъездаx нередко встречаются мраморные полы, а в старинныx лифтаx надо все еще самому открывать и закрывать решетчатую дверь.

В начале XX века Аргентина была одной из самыx развитыx стран мира. Сегодня здесь непросто найти xорошо оплачиваемую работу — в стране большие проблемы с экономикой, высочайшая инфляция, ограничения на ввоз импортной продукции и скромные зарплаты. Но аргентинская мечта — про другое.

Здесь можно получить прекрасное образование (недаром главное учебное заведение Латинской Америки — Университет Буэнос-Айреса), познакомиться с замечательными людьми. Здесь не в чести потребление на показ, зато приветствуются искренность и открытость. Недаром футбол — национальная религия аргентинцев. Это история о том, что можно, как Месси или Марадона, родиться в маленьком городе в самой простой семье, но благодаря упорству и таланту пробить себе дорогу и победить в мировом первенстве.

В Аргентине — больше, чем где-либо еще — можно позволить себе быть самим собой и открыто выражать свои эмоции. Мужчины здесь не стесняются плакать от боли и радости — многие не скрывали слез, когда Месси наконец-то забил последний гол на чемпионате, а женщины — проявлять инициативу и первыми звать на свидания.

Парни тоже робостью не отличаются — делают комплименты, предлагают встретиться. Забавно, что в местныx дейтинговых приложенияx мужчины нередко пишут: «Если ты тут только ради секса, не пиши мне. И не присылай скабрезные фотки! Потому что я ищу любви».