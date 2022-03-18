Комплексы «Бастион» уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

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При помощи береговых ракетных комплексов «Бастион» российские военнослужащие смогли уничтожить центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области, — сказал Конашенков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские вертолёты Ка-52 нанесли удары ракетным вооружением по позициям украинских националистов. В результате был уничтожен укреплённый опорный пункт и замаскированная бронетехника боевиков.

Так же в результате ракетного удара высокоточным оружием большой дальности российские военные уничтожили стоянку украинских боевых самолётов на заводе во Львове.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также свыше 1200 единиц военной автомобильной техники.