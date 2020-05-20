Компенсацию от НАТО в $200 млрд призвали потребовать на Украине

https://static.news.ru/photo/c3bbae96-9a3c-11ea-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина имеет право на получение $200 млрд от НАТО за участие в Будапештском меморандуме. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко.

По его словам, Киев, 26 лет назад подписав документ об отказе от ядерного оружия, избавил страны НАТО от угрозы распространения в мире «ядерных ракетных технологий» и ядерных компонентов. Члены Североатлантического альянса оказались выгодополучателями, поскольку в противном случае они бы тратили на оборону гораздо большие средства. Об этом Сенченко рассказал в эфире телеканала «Черноморская ТРК».

И вот на эту тему есть определённые расчёты, а сколько выиграли эти страны и на какую долю из этого может рассчитывать Украина, — сказал политик.

Он добавил, что выигрыш НАТО можно оценить в $1 трлн, а Киев «имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев предлагает НАТО разработать совместную стратегию, направленную на сдерживание России в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Вадим Пристайко. Он добавил, что украинская сторона заинтересована в увеличении присутствия морских сил Альянса и США в Чёрном море.