«Компенсация ущерба»: депутат ГД про арест активов офицеров ВСУ в России В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских чиновников и офицеров в России

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Депутаты Госдумы обратились к правительству и Следственному комитету РФ с предложением национализировать активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса. Отмечается, что конфискованные средства будут направлены на компенсации потерпевшим. Часть средств, по мнению парламентариев, может быть направлена на восстановление объектов инфраструктуры, пишут «Известия».

Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов, — поделился депутат от КПРФ Сергей Обухов.

Он назвал предложение зеркальным ответом на действия Киеву по национализации российских активов на Украине. Политик допустил, что решение может стать «сигналом для других стран», которые рассматривают подобные меры относительно имущества россиян.

Из Запорожской области со станции Мелитополь ранее была отправлена в Крым первая партия зерна. Состав состоит из 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом. Товарный поезд отправился днём 7 июня. Информацию подтвердил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который отметил, что партия была отправлена, несмотря на сложности.