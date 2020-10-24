Компартия Молдавии потребовала закрыть американские биолаборатории

Партия коммунистов Молдавии присоединилась к призыву глобальных левых сил и потребовала от США закрыть военно-биологические лаборатории по всему миру, в том числе и на постсоветском пространстве.
Призыв
Партия отмечает, что подобная лаборатория может действовать и на молдавской территории, согласно публикациям в СМИ. Коммунисты указали, что конституция страны запрещает размещение иностранных военных объектов.
Партия направила запрос в службу информации и безопасности Молдавии с требованием проверить данные об американской военно-биологической лаборатории на территории республики.
Ранее политолог Александр Носович заявил, что в Молдавии, как и в Киргизии, существует уникальное сочетание внутренних и внешних факторов, которые могут привести к революции после второго или даже первого тура президентских выборов, передавал NEWS.ru.