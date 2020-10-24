Компартия Молдавии потребовала закрыть американские биолаборатории

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Партия коммунистов Молдавии присоединилась к призыву глобальных левых сил и потребовала от США закрыть военно-биологические лаборатории по всему миру, в том числе и на постсоветском пространстве.

Призыв опубликован на сайте политической силы. Молдавские коммунисты заявляют, что целиком и полностью поддерживают инициативу братских партий со всего мира и присоединяются к требованию о немедленной ревизии и последующем закрытии военно-биологических объектов Соединённых Штатов.

Партия отмечает, что подобная лаборатория может действовать и на молдавской территории, согласно публикациям в СМИ. Коммунисты указали, что конституция страны запрещает размещение иностранных военных объектов.

Партия направила запрос в службу информации и безопасности Молдавии с требованием проверить данные об американской военно-биологической лаборатории на территории республики.

Ранее политолог Александр Носович заявил, что в Молдавии, как и в Киргизии, существует уникальное сочетание внутренних и внешних факторов, которые могут привести к революции после второго или даже первого тура президентских выборов, передавал NEWS.ru.