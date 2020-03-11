https://static.news.ru/photo/50d89fe2-6436-11ea-9bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Компания Viking Cruises, занимающаяся проведением круизов по рекам и морям, временно приостанавливает свою деятельность из-за ситуации вокруг COVID-19.

Viking Cruises отменила все круизы в период с 12 марта по 30 апреля. В компании подчеркнули, что подобное решение является тяжёлым, отмечает CNN. Всем пассажирам, которые должны были отправиться в путешествие в эти даты, вернут денежные средства или предоставят ваучер в размере 125% от первоначальной стоимости оплаченного круиза.

Как писал NEWS.ru, Государственный департамент США призвал американцев временно отказаться от путешествий на круизных кораблях на фоне распространения коронавируса нового типа.