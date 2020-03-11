Компания Viking Cruises, занимающаяся проведением круизов по рекам и морям, временно приостанавливает свою деятельность из-за ситуации вокруг COVID-19.
Viking Cruises отменила все круизы в период с 12 марта по 30 апреля. В компании подчеркнули, что подобное решение является тяжёлым,
Как писал NEWS.ru, Государственный департамент США призвал американцев временно отказаться от путешествий на круизных кораблях на фоне распространения коронавируса нового типа.
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