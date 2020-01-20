https://static.news.ru/photo/f7e16e76-3bba-11ea-a9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

PwC представила результаты опроса топ-менеджеров из крупнейших мировых организаций. По данным консалтингово-аудиторской компании, доля руководителей, которые ожидают замедление в глобальной экономике увеличилась до 53%. Это стало рекордным показателем за всю историю проведения опросов. Для сравнения в 2019 году так настроены были только 29% руководителей.

Отмечается, что наиболее пессимистично настроены респонденты из Северной Америки, Западной Европы и Ближнего Востока — по 63%, 59% и 57% соответственно. Беспокойство у топ-менеджеров вызывают неопределенность в отношении перспектив экономического роста, киберугрозы, изменение климата и нанесение вреда окружающей среде, сообщает РБК.

Что касается оптимистов, то их число сократилось с 42% (2019 год) до 22% (2020 год). Они прогнозируют увеличение темпов экономического роста.

Опрос проводился среди 1581 представителей различных компаний из 83 стран. Его результаты были представлены на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские предприниматели считают, что сейчас в стране тяжелее вести бизнес, чем это было в 1990-х годах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого PwC в России