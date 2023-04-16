Появилось видео передачи пленных солдат ВСУ Украине Компания Пригожина опубликовала видео передачи пленных солдат ВСУ Украине

Фото: concordgroup_official/t.me

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram видео передачи украинской стороне военнопленных солдат ВСУ. В кадре появился основатель компании, бизнесмен Евгений Пригожин. Он сообщил бойцу «Вагнера», вооруженному мужчине в балаклаве, что группа пленных украинских военнослужащих должна быть передана Киеву в рамках пасхального обмена.

Всех подготовьте, накормите, напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию, — сказал связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель.

Один из бойцов «Вагнера» огласил указание передать военнопленных до наступления Пасхи. После этого бойцы ВСУ колонной двинулись в сторону Украины.

О передаче 130 украинских военнопленных в рамках пасхального обмена ранее сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, вернувшиеся солдаты попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО.

15 апреля пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов.

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны.