Компания «Победа» назвала дату возобновления рейсов в Турцию

https://static.news.ru/photo/f2f35634-d19d-11eb-ac3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания «Победа» возобновит рейсы в Турцию, которые были прерваны из-за ограничения авиасообщения с этой страной на фоне пандемии, с 1 июля. Данную информацию, ссылаясь на данные от перевозчика, передаёт ТАСС.

Отмечается, что продажа билетов возобновилась уже в воскресенье, 20 июня. Самолёты до Турции будут вылетать из столичного аэропорта Внуково.

Компания с 1 июля начнёт летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня, — говорится в сообщении «Победы».

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Это решение было принято после вынесения заключения инспекционной группы, которая ездила в страну и посмотрела, как было организовано противодействие коронавирусу.

С 25 июня «Аэрофлот» откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также в Анталью, Бодрум и Даламан. Об этом заявил официальный представитель компании Михаил Дёмин. По его словам, дальнейшие решения по рейсам будут приниматься в зависимости от фактического спроса.