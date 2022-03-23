Компания OMV заявила, что будет платить за российский газ в евро

Глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн заявил, что фирма будет платить за российский газ в европейской валюте вопреки заявлению президента России Владимира Путина. Об этом Штерн рассказал во время интервью австрийскому телеканалу PULS 24. По словам гендиректора OMV, плата за газ в евро, а не в рублях, закреплена договорными обязательствами.

Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного, — ответил Штерн на вопрос о том, в какой валюте будет происходить плата за газ.

Накануне президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.

Путин также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Ранее президент РФ заявил, что западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».