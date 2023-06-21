Компания OceanGate знала о дефекте своего батискафа NBC: у пропавшего в Атлантике батискафа были признаки «циклической усталости»

Фото: OceanGate

Батискаф Titan

Корпус пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» «демонстрировал признаки циклической усталости», сообщает NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года. Отмечается, что по этой причине глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров. Обломки «Титаника» при этом находятся на глубине 3800 метров.

Раш в интервью изданию Geekwire от января 2020 года сообщал, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к «Титанику», демонстрировал признаки циклической усталости, из-за чего максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров, — сказано в публикации.

Несмотря на технические характеристики глубоководного аппарата, компания официально объявила об успешной экскурсии к «Титанику» на «Титане».

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.