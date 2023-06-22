Компания OceanGate сделала важное заявление по судьбе экипажа «Титана» CNN: компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» считает членов экипажа погибшими

Фото: OceanGate

Представители компании-оператора батискафа «Титан» OceanGate заявили, что, по их мнению, пассажиры подводного аппарата, направлявшегося к Титанику, «к сожалению, погибли», сообщает телеканал CNN. Там добавили, всех членов экипажа «разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию». В состав экспедиции к «Титанику» входили директор компании-перевозчика OceanGate Expeditions Стоктон Раш, бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Дауд и его сын Сулейман Дауд, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Дауд и его сын Сулейман Дауд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли, — сказано в публикации.

В компании выразили свои соболезнования семьям погибших. В OceanGate также выразили слова благодарности команде поисково-спасательных служб, которые не прекращали поиски «Титана» «ни на минуту».

Ранее исследователь Дэвид Мирнс заявил, что обломки, найденные в районе поиска пропавшего батискафа, предположительно, являются посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата. Эксперт, который дружит с двумя пассажирами с судна, рассказал, что принадлежность этих фрагментов к батискафу подтвердил президент клуба, который «напрямую связан» с кораблями.