СМИ: компания — оператор «Северного потока — 2» скоро заявит о банкротстве

Компания — оператор трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявит о банкротстве, сообщили в газете Stuttgarter Zeitung со ссылкой на исполнительного директора фирмы Маттиаса Варнига. В ближайшее время Варнинг будет подавать заявление о банкротстве компании в Швейцарии, в городе Цуге.

Nord Stream подаст заявление на банкротство в Швейцарии, — сказано в материале статьи.

Подобные слухи и заявления появлялись и раньше: в начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники предположило, что оператор проекта рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. На следующий день в пресс-службе компании опровергли данную информацию и проинформировали о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие санкций США.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.