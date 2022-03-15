Компания Michelin объявила о приостановке деятельности в России

Французская компания по производству шин Michelin приостанавливает деятельность в России, а также экспорт продукции в страну, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте корпорации. В компании пообещали поддержать работников завода в Московской области.

Группа компаний Michelin приостанавливает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в Россию, — говорится в тексте.

В компании заверили, что «в этом очень сложном и неопределённом контексте» приоритетным для неё является поддержка сотрудников. В том числе и тех, которые работают на российском заводе в Давыдово. В релизе также отмечается, что Michelin будет корректировать свои решения по мере развития ситуации.

Ранее о приостановке деятельности в России объявил производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar . Данное решение компания объяснила сложностями в работе из-за сбоев в цепочках поставок и санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.