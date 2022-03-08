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Компания L'Oreal заявила о временном закрытии магазинов в России

21:16, 08 марта 2022
Компания L'Oreal заявила о временном закрытии магазинов в России
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Косметическая компания L'Oreal сообщила о временном закрытии магазинов и онлайн-продаж в России, передаёт РИА Новости. L'Oreal также приостановит в России свои инвестиционные проекты.

Косметическая компания L'Oreal временно закроет свой бизнес в России, сообщает РИА Новости.

Ранее американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.

Компания Yum! Brands также объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели.

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