Компания L'Oreal заявила о временном закрытии магазинов в России

Косметическая компания L'Oreal сообщила о временном закрытии магазинов и онлайн-продаж в России, передаёт РИА Новости. L'Oreal также приостановит в России свои инвестиционные проекты.

Косметическая компания L'Oreal временно закроет свой бизнес в России, — сообщает РИА Новости.

Ранее американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.

Компания Yum! Brands также объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели.