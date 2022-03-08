Компания L'Oreal заявила о временном закрытии магазинов в России
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:16, 08 марта 2022
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Косметическая компания L'Orealсообщила о временном закрытии магазинов и онлайн-продаж в России, передаёт РИА Новости. L'Orealтакже приостановит в России свои инвестиционные проекты.
Косметическая компания L'Oreal временно закроет свой бизнес в России, — сообщает РИА Новости.
Ранее американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.
Компания Yum! Brands также объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели.