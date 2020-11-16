Компания из США заявила, что её вакцина от COVID-19 эффективна на 94,5%

https://static.news.ru/photo/4b99b162-2810-11eb-bc7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi /Global Look Press

Американская компания Moderna, разрабатывающая вакцину от коронавирусной инфекции, рассказала об эффективности препарата. Она составляет 94,5%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, такие цифры были получены в ходе третьей стадии клинических испытаний вакцины. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек.

Это ключевой момент в разработке нашей вакцины от COVID-19. С начала января мы боролись за то, чтобы защитить от вируса как можно больше людей по всему миру. Мы понимали, что каждый день имеет значение. Положительный промежуточный результат третьей фазы клинических испытаний подтверждает, что вакцина может противодействовать COVID-19, включая тяжёлые формы заболевания, — заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

Отмечается, что в ближайшее время Moderna собирается обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Компания намерена получить экстренное разрешение на применение препарата. В подтверждение эффективности вакцины она направит данные окончательного анализа 151 случая.

Стоит заметить, что администрация США предоставила компании $486 млн на разработку вакцины, В общей же сложности, американское правительство вложило в исследования, которыми занимаются и другие фармацевтические компании страны, около $12 млрд.

Напомним, что 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса — российский препарат «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» захотел сделать экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он вдохновился рассказом об эффективности препарата.