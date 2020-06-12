Компания Burisma с экс-министром во главе отрицает причастность к взятке

https://static.news.ru/photo/1ea968dc-ad86-11ea-a968-fa163e074e61_660.jpg Фото: burisma-group.com

Украинская компания Burisma Group заявила, что не имеет никакого отношения к попытке взятки, о которой заявляет руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Правоохранительные органы, в свою очередь, говорят о поступившем предложении за деньги закрыть уголовное дело, в котором фигурирует бывший министр экологии и президент Burisma Николай Злочевский.

Ни президент Burisma Group, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий, а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения, — говорится в заявлении фирмы.

Накануне в антикоррупционной прокуратуре заявили, что детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником через третьих лиц взятки руководству антикоррупционных органов в особо крупном размере. В общей сложности речь идёт о 6 000 000 долларов.

Ранее 13 июня председатель НАБУ Артём Сытник и председатель САП Назар Холодницкий сообщили о задержании трёх человек, которые якобы и предлагали вознаграждение за закрытие уголовного производства. Двое из них, по словам Сытника, являются доверенными лицами Николая Злочевского.

Дело Burisma

Burisma — частная газодобывающая группа Украины. Предполагаемая коррупция там ранее стала поводом к ситуации с импичментом президенту США Дональду Трампу.

Сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена Хантер входил в правление газовой фирмы в то же время, когда его отец курировал вопросы Украины в Белом доме. При этом собственник Burisma Group Николай Злочевский был министром экологии Украины. Именно это ведомство выдавало лицензии на разработку газовых месторождений, большинство которых и получала Burisma.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы его государства. Согласно им, первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел, возбуждённых в отношении Burisma.

Депутат утверждал, что Джо Байден, манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных со Злочевским. Деркач также заявил, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma.

Ранее NEWS.ru писал, что генпрокуратура Украины уволила Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании Burisma.